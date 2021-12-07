Украина попросила США передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану, - Foreign Policy

Об этом сообщает Foreign Policy.

Отмечается, что глава Минобороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон в ноябре просил США увеличить поставки вооружения, в том числе предоставить системы, которые в это время Америка Украине не направляла.

Украинская сторона попросила о помощи в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.

Как пишет издание Foreign Policy, Украина планирует получить боеприпасы, которые США должны были передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришел "Талибан".

Также Украина просит предоставить принадлежащие США вертолеты Ми-17, но которые находятся на техобслуживании в Украине.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявляла, что Соединенные Штаты изучают возможность предоставления в дальнейшем военной помощи Украине.

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