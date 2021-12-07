Украина попросила США передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану, - Foreign Policy
Минобороны Украины обратилось к Соединенным Штатам с просьбой передать часть военной техники, которая предназначалась Афганистану до захвата там власти талибами
Об этом сообщает Foreign Policy.
Отмечается, что глава Минобороны Украины Алексей Резников во время визита в Вашингтон в ноябре просил США увеличить поставки вооружения, в том числе предоставить системы, которые в это время Америка Украине не направляла.
Украинская сторона попросила о помощи в сфере воздушной и морской обороны, а также радиоэлектронной борьбы.
Как пишет издание Foreign Policy, Украина планирует получить боеприпасы, которые США должны были передать Афганистану до того, как к власти в этой стране пришел "Талибан".
Также Украина просит предоставить принадлежащие США вертолеты Ми-17, но которые находятся на техобслуживании в Украине.
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге заявляла, что Соединенные Штаты изучают возможность предоставления в дальнейшем военной помощи Украине.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.
- Впоследствии Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о опрокидывании Россией войск и техники в границы Украины.
- 20 ноября сообщалось, что США призвали союзников в Европе немедленно принять меры по сдерживанию России от вторжения в Украину.
- 4 декабря американская разведка сообщила, что Россия планирует в начале 2022 года вторжение в Украину с участием 175 тыс. военных.
- Позже немецкое издание Bild обнародовало карту возможного вторжения России в Украину, которая будет разворачиваться в три фазы.
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