Украина попросила Китай о гарантиях безопасности, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности
О Кулебе заявил в интервью "Синьхуа" .
По его словам, он попросил Китай предоставить Украине гарантии безопасности из-за полномасштабной российской агрессии.
"Украина сейчас изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая Китай, и других крупных государств. Мы надеемся, что Китай будет призывать Россию к прекращению огня, чтобы не допустить эскалации. Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", - сказал Кулеба.
Он также обратил внимание, что глобальный продовольственный кризис и экономические проблемы, вызванные вторжением, представляют серьезную угрозу для экономики Китая.
"Каждая страна, включая Китай, хочет глобальной стабильности. Ответственная позиция Китая состоит в том, чтобы не преследовать геополитические цели и не подливать масла в огонь в войне России против Украины", - отметил Кулеба.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности для Украины.
- 29 апреля Дмитрий Кулеба заявил, что Украина просит международных партнеров решить , какие гарантии безопасности они готовы предоставить нашей стране в случае любой агрессии в будущем.
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