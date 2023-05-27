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Украина попросила Германию предоставить дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ

27 мая, 2023 суббота
05:03
Война с Россией

Украина обратилась в Германию с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые дальнобойные ракеты Taurus

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на немецкие издания Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Получение запроса было подтверждено в Минобороны ФРГ, не уточнив, на сколько ракет рассчитывает Киев, сообщает DW.

По информации Spiegel, запрос на поставки Taurus поступил в последние дни, а источники Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность поставки немецких ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в начале мая.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Ракета Taurus является германским аналогом английской Storm Shadow.

  • Напомним, 23 мая в немецкой оппозиции выступили за передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.
  • 9 мая стало известно, что Великобритания готовится отправить в Украину ракеты Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.
  • 11 мая британское минобороны подтвердило передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.
Германия
оружие для Украины
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