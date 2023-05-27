Украина попросила Германию предоставить дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на немецкие издания Spiegel и Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Получение запроса было подтверждено в Минобороны ФРГ, не уточнив, на сколько ракет рассчитывает Киев, сообщает DW.

По информации Spiegel, запрос на поставки Taurus поступил в последние дни, а источники Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал возможность поставки немецких ракет с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине в начале мая.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку более чем на 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Ракета Taurus является германским аналогом английской Storm Shadow.