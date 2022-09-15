Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"По данным ведущей аналитической блокчейн-компании Chainalysis, Украина заняла третье место в рейтинге глобального индекса использования криптоактивов в 2022 году", – говорится в сообщении.

Украину смогли опередить Вьетнам и Филиппины. Чуть ниже опустились Индия и США.

В общей сложности в десятку вошли преимущественно страны с доходом ниже среднего, сообщают в блокчейн-компании.

"Одна тенденция, которую мы отметили в прошлом году, в этом году только усилилась: в индексе доминируют развивающиеся рынки. Всемирный банк разделяет страны на одну из четырех категорий на основе уровня дохода и общего экономического развития: высокий доход, доход выше среднего, доход ниже среднего и низкого дохода", пишут в Chainalysis.

В Минцифри сообщили, что специалисты работали три года над легализацией криптоиндустрии в Украине для создания правового поля развития бизнеса: "Это позволит криптокомпаниям легально вести бизнес в Украине и официально работать с банковской системой, а украинцам – декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах".

26 апреля криптобиржа запустила карту для беженцев из Украины и будет начислять им по $75 в течение трех месяцев.

Украинцы со статусом вынужденно перемещенных людей могут получать выплаты на бирже криптовалют Binance. Компания выделила 1,2 млн долларов.

16 августа глава Минцифры Михаил Федоров заявил , что Минцифры проведет первый military-tech хакатон. Это марафон для хакеров, который состоится в рамках проекта "Армия дронов" и состоит из двух частей. Первая – дистанционная работа над испытаниями, которые команды получат после регистрации. Вторая – доработка кейсов и их презентация в Киеве с 26 по 29 августа.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил , что криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 миллиона в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению.

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