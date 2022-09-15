Украина попала в тройку мировых лидеров по использованию криптоактивов в 2022 году
Украина в тройке лидеров среди всего мира по использованию цифровых активов в 2022 году
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"По данным ведущей аналитической блокчейн-компании Chainalysis, Украина заняла третье место в рейтинге глобального индекса использования криптоактивов в 2022 году", – говорится в сообщении.
Украину смогли опередить Вьетнам и Филиппины. Чуть ниже опустились Индия и США.
В общей сложности в десятку вошли преимущественно страны с доходом ниже среднего, сообщают в блокчейн-компании.
"Одна тенденция, которую мы отметили в прошлом году, в этом году только усилилась: в индексе доминируют развивающиеся рынки. Всемирный банк разделяет страны на одну из четырех категорий на основе уровня дохода и общего экономического развития: высокий доход, доход выше среднего, доход ниже среднего и низкого дохода", пишут в Chainalysis.
В Минцифри сообщили, что специалисты работали три года над легализацией криптоиндустрии в Украине для создания правового поля развития бизнеса: "Это позволит криптокомпаниям легально вести бизнес в Украине и официально работать с банковской системой, а украинцам – декларировать и защищать свои доходы в виртуальных активах".
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