Украина пообещала не использовать американское оружие на территории РФ, но Крыма это не касается, - Кулеба
Киев пообещал не использовать американское оружие для ударов по территории России, но Крыма это не касается, поскольку полуостров является международно признанной территорией Украины
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal .
"Украина не должна быть постоянно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность. Поэтому нельзя требовать от Украины соблюдать определенные "красные линии", когда она защищает свои территории", – сказал глава МИД. .
По его мнению, неправильно ограничивать Украину в то время, когда Россия делает все, что может себе позволить технически.
"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права , концептуально, морально и военно – неверно", – заявил он.
Он также отметил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, но это не распространяется на международно признанный украинской территорией Крым.
- Ранее в Госдепе сказали, что США предоставляют Украине "исключительно оборонительное" оружие, не предназначенное для ударов по России.
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