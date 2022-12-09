Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal .

"Украина не должна быть постоянно жертвой. Мы – страна, которая борется на всех фронтах за свое выживание, за свою территориальную целостность. Поэтому нельзя требовать от Украины соблюдать определенные "красные линии", когда она защищает свои территории", – сказал глава МИД. .

По его мнению, неправильно ограничивать Украину в то время, когда Россия делает все, что может себе позволить технически.

"Прежде всего, мы сосредоточены на нанесении ударов по объектам на оккупированных территориях Украины, на освобождении собственной территории. Но, конечно, представление о том, что Россия может делать в Украине все, что технически может себе позволить, тогда как Украина не имеет такого же права , концептуально, морально и военно – неверно", – заявил он.

Он также отметил, что Украина пообещала США не использовать американское оружие для ударов по территории России, но это не распространяется на международно признанный украинской территорией Крым.

Ранее в Госдепе сказали, что США предоставляют Украине "исключительно оборонительное" оружие, не предназначенное для ударов по России.

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