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Украина пообещала МВФ провести конкурс на директора НАБУ до апреля 2023 года, - меморандум

22 декабря, 2022 четверг
18:14
Экономика

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) будет назначен до конца марта 2023 года после проведения открытого конкурса

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике Мониторинговой программы с участием совета директоров Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы остаемся твердо привержены сохранению независимых, компетентных и достойных доверия институтов для борьбы с коррупцией на высоком уровне", - отмечается в тексте документа, размещенного на сайте Министерства финансов Украины в четверг, 22 декабря.

В меморандуме отмечается, что, несмотря на войну, не прекращается работа НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда.

"Были продолжены и возбуждены новые расследования и дела против высших должностных лиц. В июле 2022 года был назначен новый глава САП. Чтобы поддержать будущую работу нового главы САП, до конца декабря 2022 года мы усилим офис привлечением восьми новых прокуроров САП, средства на которых предусмотрено в бюджете", - говорится в документе.

Исходя из текста меморандума, идет работа комиссии по отбору нового главы НАБУ, в состав которой входят независимые эксперты с международным опытом.

"Согласно изменениям в законодательство с ноября 2021 года, ожидается, что до конца марта 2023 года после проведения открытого, прозрачного и конкурентного процесса отбора кандидатов Кабинет Министров Украины назначит нового главу", - говорится в документе.

Отмечается также, что Этическая рада продолжает проверку кандидатов на замещение всех вакантных должностей в Высшем совете правосудия (высшего органа судейского самоуправления в Украине, который отвечает за назначение судей и дисциплинарную ответственность).

  • Напомним, 20 декабря МВФ одобрил новую мониторинговую программу, которая привлечет доноров для Украины.
  • 28 июля, после длительного затягивания процесса, назначен новый руководитель САП.

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МВФ
НАБУ
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