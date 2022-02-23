Украина понимает риски и введет военное положение в случае нового вторжения РФ, - Данилов

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Нас этим вторжением постоянно пугают. Мы четко осознаем все процессы, происходящие на границах с РФ, в Беларуси - там проходят учения, они их продлили", - отметил Алексей Данилов.



По его словам, Украина отслеживает ситуацию.



"В случае вторжения на территорию нашей страны сразу будет введено военное положение и все будут проинформированы", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, СНБО рекомендует ввести в Украине чрезвычайное положение.

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