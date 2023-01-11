Украина понесла первые потери на Australain Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

11 января на турнире Grand Slam в Мельбурне Екатерина Завацкая, занимающая 309-е место в мировом рейтинге, проиграла россиянке Эрике Андреевой (137), выступающей в нейтральном статусе - 6:4, 3:6, 2:6.

Дарья Снигур (148) уступила 15-летней Бренде Фругвиртовой (135) - 7:5, 6:7, 3:6.

Ранее в среду в финал квалификации вышли украинцы Алексей Крутых и Леся Цуренко.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

11 января

Квалификация. 2-й раунд

Женщины

Екатерина Завацкая (Украина) – Эрика Андреева 6:4, 3:6, 2:6

Дарья Снигур (Украина) - Бренда Фругвиртова (Чехия) 7:5, 6:7, 3:6

11 января Алексей Крутых и Леся Цуренко успешно провели матчи второго круга квалификации Australian Open.

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