Украина поможет Молдове отстроить железнодорожный коридор протяженностью в 400 км
В рамках партнерства Украина поможет Молдове восстановить железнодорожный коридор Валчинет – Окница – Бельцы – Унгень – Кишинев – Каинары протяженностью 400 км
Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины .
Сегодня, 31 мая, Укрзализныця и "Железная дорога Молдовы" подписали меморандум о сотрудничестве.
"Восстановление этого участка - важный шаг для усиления железнодорожной логистики на дунайском направлении. Благодаря железнодорожному коридору Валчинет - Окница - Бельцы - Унгень - Кишинев - Каинары экспортеры получат удобный транспортный коридор, связанный, в частности, с портом Рени. Это один из важных элементов развития экспортной логистики в Бессарабии", - рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.
Завершение проекта намечено на конец 2024 года.
Проект будет финансироваться на средства партнеров и международных финансовых учреждений. 32 млн евро будут перечислены Молдове, а затем направлены Укрзализныце на выполнение работы.
По словам Олега Тофилата, генерального директора ГП "Железная дорога Молдовы", Украина располагает необходимым оборудованием и квалифицированными работниками для быстрой и качественной реализации инфраструктурных проектов любой сложности. После завершения восстановления участка его пропускная способность увеличится, скорость движения поездов возрастет и улучшится качество грузовых перевозок.
Сообщается, что украинские и молдавские железнодорожники успешно сотрудничали в масштабных инфраструктурных проектах. К примеру, в апреле заработал пограничный переход Серпневе-1 — Басарабяска. Это позволило начать грузоперевозки на участке Березино - Басарабяска (Молдова), где украинские железнодорожники участвовали в восстановлении. Работы были завершены в рекордно короткое время.
- 31 мая из столицы Украины в Варшаву отправится тестовый поезд, сформированный из 14 стандартных вагонов Укрзализныци, чтобы получить согласование от польской стороны.
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