Украина поможет истории создать трибунал над Путиным, - Кулеба
Трибунал для президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине точно будет, но на его создание нужно время. Также РФ ждет сложный период после его смерти
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "Гордон".
По словам Кулебы, Украина поможет "истории создать этот трибунал".
"Не быстро, но суд за совершение преступлений и агрессии, который должен осудить лично Путина и всю его ближайшую клику, - история этот трибунал... Точнее, мы поможем истории создать этот трибунал", - подчеркнул он.
Министр отметил, что после смерти Путина для России наступит наиболее сложный период в истории, поскольку "страна отвыкла жить без своего кормчего".
- Ранее вице-президент ПАСЕ Александр Мережко сказал, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и до конца года появится проект его устроя.
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