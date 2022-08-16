Украина поможет истории создать трибунал над Путиным, - Кулеба

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью изданию "Гордон".

По словам Кулебы, Украина поможет "истории создать этот трибунал".

"Не быстро, но суд за совершение преступлений и агрессии, который должен осудить лично Путина и всю его ближайшую клику, - история этот трибунал... Точнее, мы поможем истории создать этот трибунал", - подчеркнул он.



Министр отметил, что после смерти Путина для России наступит наиболее сложный период в истории, поскольку "страна отвыкла жить без своего кормчего".

Ранее вице-президент ПАСЕ Александр Мережко сказал, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев и до конца года появится проект его устроя.

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