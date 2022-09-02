Об этом сообщили на пресс-конференции в Министерстве цифровой трансформации Украины .

Глава Минцифры Михаил Федоров и министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван рассказали о меморандуме по экспорту лучших практик из цифрового государства.



"Эстония внесла большой вклад в цифровизацию Украины. Первая наша поездка была именно в Эстонию для подражания опыту. Этот опыт был реализован в конкретных продуктах. Эстония помогла финансово Украине в дизайне. Также помогает во время войны, за что я хочу поблагодарить всех украинцев.

Я очень рад, что у нас начинается следующий этап нашего сотрудничества в направлении построения нашего государства. Сегодня мы подписали меморандум, следующим шагом будет экспорт лучших практик в Эстонию", – сказал Федоров.



Украина поделится пользовательским опытом и кодом Действия для создания цифрового государства в Эстонии. Благодаря этому они смогут создать столь же мобильно ориентированный подход к цифровому правительству, как в Украине.



Министр Эстонии Ярвана заявил, что Украина уже в определенной степени опередила их страну в построении цифрового государства. И теперь Эстония может почерпнуть пользовательский опыт взаимодействия пользователей с украинским приложением.

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