Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи, - Игнат
Украина получит зенитно-ракетные комплексы Patriot после Пасхи, которую христиане восточного обряда будут отмечать 16 апреля
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Говорит большой Львов".
В частности, на вопрос, когда в Украине появятся системы Patriot, Игнат ответил: "Я думаю, это уже после Пасхи".
Однако спикер не стал конкретизировать сроки поставки системы Patriot.
"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - сказал он.
- 14 апреля сообщалось, что Украина может получить итальянско-французский зенитный ракетный комплекс SAMP/T позже, чем ожидалось. Пока эта система не готова к передаче.
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