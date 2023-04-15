Украина получит ЗРК Patriot после Пасхи, - Игнат

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Говорит большой Львов".

В частности, на вопрос, когда в Украине появятся системы Patriot, Игнат ответил: "Я думаю, это уже после Пасхи".

Однако спикер не стал конкретизировать сроки поставки системы Patriot.

"Когда собьем первый рашистский самолет, вы точно узнаете", - сказал он.