Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну - посол ЕС после визита в Изюм

Об этом посол ЕС в Украине после визита в Изюм заявил в своем твиттере.

"С группой европейских дипломатов в недавно освобожденном Изюме. Братские могилы. Камеры содержания под стражей. Большинство города разрушено. Осталось менее трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников", - написал посол, добавив посол. фото из истерзанного города.

15 сентября в освобожденном Изюме обнаружили массовое захоронение на сотни людей

16 сентября в деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине. Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что там ориентировочно 445 могил.

17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, которые были эксгумированы в пятницу, 16 сентября, 99% имеют признаки насильственной смерти .

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