Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну - посол ЕС после визита в Изюм
Украина получит "всю помощь" ЕС, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников
Об этом посол ЕС в Украине после визита в Изюм заявил в своем твиттере.
"С группой европейских дипломатов в недавно освобожденном Изюме. Братские могилы. Камеры содержания под стражей. Большинство города разрушено. Осталось менее трети жителей. Украина получит всю нашу помощь, чтобы выиграть войну и привлечь к ответственности российских военных преступников", - написал посол, добавив посол. фото из истерзанного города.
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