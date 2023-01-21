Об этом Джо Байден сказал после выступления в Белом доме по случаю зимней встречи мэров городов США, передает CNN.

"Украина получит всю необходимую помощь", - ответил Байден на вопрос репортера, поддерживает ли он намерение Польши передать Украине танки немецкого производства.

Показательно, что об этом президент США сказал после завершения в Германии восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн", где не удалось достичь согласия Германии на поставку Украине танков Leopard из других стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb