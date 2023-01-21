"Украина получит все необходимое": Байден прокомментировал ситуацию с танками Leopard
Президент США прокомментировал возможность поставки немецких танков Leopard в Украину, заверив, что наше государство получит все необходимое для борьбы с российским агрессором.
Об этом Джо Байден сказал после выступления в Белом доме по случаю зимней встречи мэров городов США, передает CNN.
"Украина получит всю необходимую помощь", - ответил Байден на вопрос репортера, поддерживает ли он намерение Польши передать Украине танки немецкого производства.
- Показательно, что об этом президент США сказал после завершения в Германии восьмого заседания Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн", где не удалось достичь согласия Германии на поставку Украине танков Leopard из других стран.
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