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Украина получит тяжелое наступательное оружие, - военный эксперт Свитан

19 января, 2023 четверг
20:53
война с Россией

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан отметил, что Украина получит наступательное вооружение, которое будет готовить ВСУ для выполнения наступательных стратегических задач

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Решение о передаче Украине тяжелого вооружения было принято еще в прошлом  году. А передавать его в недостаточных количествах нет смысла. Нам передадут не одну сотню танков, не одну сотню бронемашин и определенное количество артиллерии и боеприпасов. Также есть подтверждение передачи некоторых позиций дальнобойных ракет HIMARS на базе ракеты М26 и баражирующие бомбы дальностью до 150 км. Таким образом, увеличится дальность поражения целей", - пояснил Свитан.

По словам эксперта, Украина получит уже наступательное вооружение.

"Которое будет готовить нас к выполнению одного из стратегических штурмов. Это выход в любую точку Азовского побережья. Возникает задача перерезать сухопутный коридор из России в Крым и на Херсонщину. Перевести Херсонско-Крымскую российскую группировку в режим оперативного окружения, а дальше ее уничтожить. Для такой задачи нам будет передаваться вооружение. Информация о передаче вооружения будет под контролем закрытых служб", - добавил Свитан.

  • Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак считает, что больше всего танков Leopard Украине должны передать страны, расположенные вдали от линии фронта. Он отметил, что Германия и Испания могут предоставить до 150 танков.
  • Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не намерена передавать Украине танки.
  • Финляндия заявила о готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.
  • Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
  • Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен.
  • 19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.
  • 19 января на заседании совета внешней политики в Дании решили передать Украине артиллерийские системы – 19 французских гаубиц CAESAR
  • Министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал передачу Украине 600 ракет Brimstone, которые могут быть применены против массовых скоплений бронетехники врага

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