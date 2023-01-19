Украина получит тяжелое наступательное оружие, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан отметил, что Украина получит наступательное вооружение, которое будет готовить ВСУ для выполнения наступательных стратегических задач
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Решение о передаче Украине тяжелого вооружения было принято еще в прошлом году. А передавать его в недостаточных количествах нет смысла. Нам передадут не одну сотню танков, не одну сотню бронемашин и определенное количество артиллерии и боеприпасов. Также есть подтверждение передачи некоторых позиций дальнобойных ракет HIMARS на базе ракеты М26 и баражирующие бомбы дальностью до 150 км. Таким образом, увеличится дальность поражения целей", - пояснил Свитан.
По словам эксперта, Украина получит уже наступательное вооружение.
"Которое будет готовить нас к выполнению одного из стратегических штурмов. Это выход в любую точку Азовского побережья. Возникает задача перерезать сухопутный коридор из России в Крым и на Херсонщину. Перевести Херсонско-Крымскую российскую группировку в режим оперативного окружения, а дальше ее уничтожить. Для такой задачи нам будет передаваться вооружение. Информация о передаче вооружения будет под контролем закрытых служб", - добавил Свитан.
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