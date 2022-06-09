Украина получит ссуду $1,49 млрд от Всемирного банка на зарплаты бюджетникам
Соответствующее соглашение подписали сегодня министр финансов Украины и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
9 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о ссуде с Международным банком реконструкции и развития, а также соглашение о финансировании с Международной ассоциацией развития проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
В рамках этого проекта Украина получит ссуду в размере 1,492 млрд долларов США.
Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы на национальном и региональном уровнях.
"Привлеченные средства позволят Украине усилить финансирование для работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине", - отметил во время подписания соглашения Сергей Марченко.
Проект неотложной поддержки оказанию государственных услуг в Украине, предложение по старту которого Всемирный банк предоставил правительству Украины в апреле, получил финансовые гарантии от Великобритании, Нидерландов, Литвы и Латвии. Параллельное финансирование от Италии и ожидаемые будущие гарантии, в частности Дании. Также этот проект будет софинансироваться из взносов нового многостороннего донорского фонда, который планируется создать.
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