Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде" .

"Бундесвер их нет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - заявила Фельдгузен.

По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.

"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной год следующего года. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - сказала посол.