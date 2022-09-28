Украина получит систему ПВО, которой нет у Бундесвера, - посол Германии
Системы противовоздушной обороны IRIS-T производятся специально для Украины, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года
Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью "Европейской правде" .
"Бундесвер их нет. Не знаю, правильно ли отвечу, но мы находимся внутри НАТО и противовоздушная оборона как будто вокруг нас. Когда я была в Польше, я видела все эти Patriot и другие, в Германии я их никогда не видела", - заявила Фельдгузен.
По ее словам, первая система, вероятно, будет поставлена уже в октябре, вторая – до конца года, а еще два уже в следующем году.
"Их сейчас производят и я очень надеюсь, что вторая будет до конца года, а остальной год следующего года. Это зависит не от политической воли, там решение четко принято. Это новейшие системы, но цепь поставок для производства усложнена", - сказала посол.
- 6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков Leopard 2.
- Позже Шольц заявил, что его страна и так достаточно помогает Украине вооружением, а решение передавать танки будет приниматься только в координации с союзниками.
- 23 сентября парламент Германии не проголосовал за решение о передаче танков Украине.
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что правительство Германии при передаче вооружения Украине не потребует того, как и где ее нельзя использовать.
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