Украина получит шведские САУ Archer в течение лета
Украина получит от Швеции самоходные артиллерийские установки Archer летом 2023 года. Также вернутся бойцы, обученные работать с такими системами
Эту информацию отметил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином.
"САУ Archer вместе с обученными экипажами артиллеристов прибудут в Украину в течение лета 2023 года", – сказал Резников.
Кроме того, украинские воины завершают обучение на современных бронированных машинах CV 90.
"Функционируют разные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие учатся благодаря шведским инструкторам", - говорится в сообщении Минобороны.
Справка: САУ Archer – шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка. Имеет 8-метровый орудийный ствол производства шведской компании Bofors. Главной особенностью является полная автоматизация процесса зарядки, из-за чего возрастает темп стрельбы. Кроме того, расчет сокращается до 3-4 человек. При дальности стрельбы более 50 км обеспечивает эффективную огневую поддержку. В автоматическом режиме полный боезапас 21 выстрел может быть выпущен за 2,5 минут.
- В январе правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты CV90. А премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон лично провел испытание боевой машины пехоты CV90, передачу которой Украине одобрило зимой правительство его страны.
- 22 мая Верховная Рада призвала Швецию передать Украине истребители Gripen.
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