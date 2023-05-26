Эту информацию отметил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром обороны Швеции Полом Йонсоном и министром гражданской обороны Швеции Карлом-Оскаром Болином.

"САУ Archer вместе с обученными экипажами артиллеристов прибудут в Украину в течение лета 2023 года", – сказал Резников.

Кроме того, украинские воины завершают обучение на современных бронированных машинах CV 90.

"Функционируют разные типы тренинговых миссий, в которых наши военнослужащие учатся благодаря шведским инструкторам", - говорится в сообщении Минобороны.

Справка: САУ Archer – шведская 155-мм многоцелевая самоходная артиллерийская установка. Имеет 8-метровый орудийный ствол производства шведской компании Bofors. Главной особенностью является полная автоматизация процесса зарядки, из-за чего возрастает темп стрельбы. Кроме того, расчет сокращается до 3-4 человек. При дальности стрельбы более 50 км обеспечивает эффективную огневую поддержку. В автоматическом режиме полный боезапас 21 выстрел может быть выпущен за 2,5 минут.