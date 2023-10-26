Украина получит ракеты дальностью 300 км в январе, - Голос Америки

Об этом сообщила журналистка "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе, ссылаясь на слова чиновника Генштаба ВСУ.

"По результатам встречи между военным командованием Украины и военным командованием союзников темпы поставки оружия в Украину не снизятся. В январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 км", - написала она в соцсети X.

ATACMS в Украине: что известно

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске. Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Впоследствии Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, .

Позже стало известно, что Украина получила от США около 20 дальнобойных ракет ATACMS.

Российский диктатор Владимир Путин назвал поставку Украине ракет ATACMS ошибкой США и отметил, что это создает дополнительную угрозу для РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе, а Минобороны США подчеркнуло , что ракеты ATACMS должны применяться исключительно в пределах суверенной украинской территории.