Украина получит прямой доступ ко всем документам о сертификации "Северного потока-2" и сможет их обжаловать, - Макогон

Об этом сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Радио Свобода.

"Во-первых, мы сможем донести наши аргументы относительно невозможности сертификации "Северного потока-2" по предложенной в настоящее время модели ITO (она допускает, что оператор газопровода может быть в собственности компании, которая добывает и продает газ, - ред.). Во-вторых, у нас будет возможность ознакомиться с документами, предоставленными компанией Nordstream-2 AG, потенциальным будущим оператором "Северного потока-2", - сказал Макогон.

Прямой доступ к материалам сертификации позволит Украине отвергать определенные решения и добиваться сертификации в соответствии с нормами европейского законодательства.

Макогон подчеркнул, что по этим нормам оператор трубопровода не может зависеть от поставщика газа. Поскольку компания Nordstream-2 AG является "дочкой" российского Газпрома, она не может стать оператором.

Отмечается, что Оператор ГТС и Нафтогаз координируют действия с другой организацией, допущенной к сертификации - польской компанией PGNiG.

По словам Макогона, именно совместные усилия привели к тому, что рассмотрение заявки России на допуск к сертификации было приостановлено. Следовательно, выиграть время удалось до мая-августа 2022 года.