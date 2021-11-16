Украина получит прямой доступ ко всем документам о сертификации "Северного потока-2" и сможет их обжаловать, - Макогон
Украина, благодаря участию в сертификации "Северного потока-2", будет иметь доступ ко всем документам, касающимся процесса, и сможет их обжаловать
Об этом сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает Радио Свобода.
"Во-первых, мы сможем донести наши аргументы относительно невозможности сертификации "Северного потока-2" по предложенной в настоящее время модели ITO (она допускает, что оператор газопровода может быть в собственности компании, которая добывает и продает газ, - ред.). Во-вторых, у нас будет возможность ознакомиться с документами, предоставленными компанией Nordstream-2 AG, потенциальным будущим оператором "Северного потока-2", - сказал Макогон.
Прямой доступ к материалам сертификации позволит Украине отвергать определенные решения и добиваться сертификации в соответствии с нормами европейского законодательства.
Макогон подчеркнул, что по этим нормам оператор трубопровода не может зависеть от поставщика газа. Поскольку компания Nordstream-2 AG является "дочкой" российского Газпрома, она не может стать оператором.
Отмечается, что Оператор ГТС и Нафтогаз координируют действия с другой организацией, допущенной к сертификации - польской компанией PGNiG.
По словам Макогона, именно совместные усилия привели к тому, что рассмотрение заявки России на допуск к сертификации было приостановлено. Следовательно, выиграть время удалось до мая-августа 2022 года.
- Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором "Северного потока-2", сообщила о завершении сварки труб газопровода.
- Федеральное агентство Германии Bundesnetzagentur начало процесс сертификации газопровода "Северный поток-2".
- Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет шантаж ради запуска газопровода "Северный поток-2".
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- Витренко сообщил, что Нафтогаз примет участие в сертификации "Северного потока-2".
- Немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
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