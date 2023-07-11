Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, где проходит саммит НАТО, сообщает Еспресо.TV.

"Мы согласовали изъять ПДЧ на пути к членству Украины в НАТО. Это облегчит процесс вступления Украины в Альянс", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что Украина получит приглашение в НАТО, когда согласятся все союзники и будут выполнены условия.

Генсек НАТО подытожил, что лидеры стран-членов Альянса приняли пакет поддержки для Украины, предусматривающий: отмену требования по выполнению ПДЧ по членству; долгосрочную программу военной помощи для модернизации украинской армии и полного перехода на стандарты НАТО; запуск Совета Украина-НАТО, который станет платформой для консультаций по кризисным ситуациям. Его первое заседание состоится 12 июля с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Страны НАТО согласовали итоговое коммюнике по Украине

В НАТО заявили, что помнят об обязательствах 2008 года относительно того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости Плана действий по членству.

Страны-члены НАТО подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ.

В коммюнике добавили, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы. Кроме того, в документе отмечают, что Альянс будет поддерживать Украину в осуществлении реформ на ее пути к будущему членству.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Украина ожидала конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. Генсек НАТО Столтенберг заявлял, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе. А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна окажет поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины - в Европейском Союзе и НАТО. Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу о вступлении Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. Американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО. А 10 июля Столтенберг и Науседа предварительно подтвердили договоренность Альянса об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.