Украина получит право защищаться любыми способами, - военный эксперт Рябых о нанесении ударов по военным объектам на территории РФ
Начало дискуссии о разрешении США на удары по военным объектам в России приведет к тому, что Украина будет иметь право защищаться любыми способами
Об этом рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо.
Он прокомментировал заявление официального советника правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро, который предложил разрешить Украине наносить удары по военным объектам в России и Беларуси, а также во временно аннексированном Крыму
"То, что эта дискуссия возникла - это свидетельствует о возвращении здравого смысла в политику и в условиях, когда ежедневно страдают мирные объекты от постоянно ракетных, ракетно-бомбовых и артиллерийских атак со стороны оккупантов. Большинство таких ударов наносятся с территории страны-агрессора. То, что касается того же Харькова - мы видим, что ежедневно несколько ракет взлетает из того же Белгорода", - сказал эксперт.
По его словам, Украина ограничена условностями, чтобы не нанести удары по территории оккупированного Крыма, Беларуси и РФ.
"Я думаю, что начало дискуссии будет продолжено, потому что, если посмотреть на заявления того же министра обороны Украины, что сейчас мы нуждаемся в ракетах с большим расстоянием, чтобы эффективно работать с теми угрозами, которые сейчас Украина имеет. Я думаю, что впереди ситуация будет меняться и мы придем к тому, что страна, которая страдает от мощных угроз, имеет право защищаться любыми способами", - подытожил Рябых.
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