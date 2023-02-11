Украина получит первые роты Leopard к лету, - посол Польши Цихоцкий
Обучение украинских военных на Leopard сложно из-за обеспечения снаряжением, боеприпасами, но первые роты танков Украина получит к лету
Об этом сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо.
Он отметил, что о необходимости предоставления Leopard Украине заявил премьер Матеуш Моравецкий, ведь в Польше подобные решения принимает правительство. Президент Анджей Дуда сказал о Leopard в Украине. Это, по мнению Бартоша Цихоцкого, ускорило решение со стороны других государств.
"Сейчас мы работаем, и на полях Брюсселя состоится очередной "Рамштайн". Будем убеждать эти государства, у которых есть Leopard, присоединиться к этой коалиции. Уже когда вице-премьер-министр и министр национальной обороны Мариуш Блащак был в Киеве в пятницу, там состоялась видеоконференция в помещении вашего Министерства обороны с министром Алексеем Резниковым.
Бартош Цихоцкий добавил, что на этой неделе в Польше начались учения украинских танкистов на Leopard. По его словам, этот процесс сложен, ведь необходимо обеспечить бойцов амуницией, боеприпасами, логистикой, ремонтным тылом.
"Это очень хорошие машины, но они уязвимы к авариям, и предоставлять просто сами танки нет смысла. В процессе обучения важно понять не только как работает танк, но и как сотрудничают между собой подразделения танковые - это самое сложное. Еще немного времени нам нужно, но, думаю, первые роты Leopard будут попадать в Украину к лету", - подчеркнул он.
- 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. В тот же день Джо Байден официально анонсировал поставки 31 танка американского производства M1 Abrams, а также другого оборудования в Украину.
- 26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2.
- 27 января стало известно, что Польша готова отправить Вооруженным Силам Украина еще 60 своих модернизированных танков, в том числе 30 – PT-91, в дополнение к роте немецких Leopard 2.
- Польша стремится сократить срок обучения украинских военнослужащих на боевых танках Leopard 2 до пяти недель, что вдвое меньше стандартного.
- 2 февраля атташе по обороне посольства Украины в США Борис Кременецкий предположил, что предоставленные Украине танки Leopard и Challenger привлекут к боевым действиям, вероятно, к лету .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное