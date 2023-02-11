Об этом сказал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в эфире Еспресо.

Он отметил, что о необходимости предоставления Leopard Украине заявил премьер Матеуш Моравецкий, ведь в Польше подобные решения принимает правительство. Президент Анджей Дуда сказал о Leopard в Украине. Это, по мнению Бартоша Цихоцкого, ускорило решение со стороны других государств.

"Сейчас мы работаем, и на полях Брюсселя состоится очередной "Рамштайн". Будем убеждать эти государства, у которых есть Leopard, присоединиться к этой коалиции. Уже когда вице-премьер-министр и министр национальной обороны Мариуш Блащак был в Киеве в пятницу, там состоялась видеоконференция в помещении вашего Министерства обороны с министром Алексеем Резниковым.

Бартош Цихоцкий добавил, что на этой неделе в Польше начались учения украинских танкистов на Leopard. По его словам, этот процесс сложен, ведь необходимо обеспечить бойцов амуницией, боеприпасами, логистикой, ремонтным тылом.

"Это очень хорошие машины, но они уязвимы к авариям, и предоставлять просто сами танки нет смысла. В процессе обучения важно понять не только как работает танк, но и как сотрудничают между собой подразделения танковые - это самое сложное. Еще немного времени нам нужно, но, думаю, первые роты Leopard будут попадать в Украину к лету", - подчеркнул он.