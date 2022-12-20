Украина получит Patriot в следующем пакете помощи от США, - CNN

Об этом сообщает CNN.

Издание ссылается на информацию от нескольких американских чиновников. В материале не идет речь о количестве систем Patriot, но отмечается, что Украина получит ПВО уже в следующем пакете помощи.

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"США предоставили Украине миллиарды долларов помощи с начала вторжения России в феврале И считают это эффективным в помощи украинцам дать отпор. Хотя Украина еще раньше просила определенные системы оружия, например систему противоракетной обороны Patriot, администрация Байдена тщательно подходила к тому, что и когда предоставляется Украине", - пишет CNN.