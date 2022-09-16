Об этом информирует в фейсбуке Министерство экономики Украины .

"Пакет будет предусматривать финансирование на $1 млрд – это будет как прямое кредитование, так и финансовые гарантии и инструменты trade finance. Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь IFC обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, приобщая к финансового консорциума коммерческие банки", – заявил замминистра экономики Александр Грибан.

Грибан подчеркнул, что если пакет примут, то общее финансирование проектов украинских предприятий будет составлять более $3,3 млрд.

Кроме того, Всемирный банк сотрудничает с европейским фондом European fund of sustainable development, в который они направили запрос на $2 млрд. Эти средства также планируют потратить на поддержку Украины.

В октябре во время ежегодного собрания Всемирный банк должен предоставить трастовый фонд в помощь нашей стране.

"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает $36 млрд на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", – добавил Грибан.

Совет директоров банка рассмотрит выделение $36 млрд на финансирование дефицита бюджета в 2023 году и $17 млрд на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

Замминистра экономики разъяснил, что $17 млрд должен покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций.

30 августа министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Украина получила рекордный объем международной финансовой помощи в размере $4,6 млрд. Это стало возможным, в частности, и благодаря предоставленным США через Всемирный банк грантовым средствам в размере 3 млрд долларов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Всемирный банк выделил около 10 млрд долларов из 13 млрд долларов помощи, которую он обязался предоставить Киеву.

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