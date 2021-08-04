Украина получит от Великобритании два противоминных корабля
Королевский военно-морской флот Великобритании передаст Украине два противоминных корабля класса Sandown
Об этом сообщила пресс-служба Королевского ВМФ Британии, передает НВ.
Корабли Ramsey и Blyth завершили свою службу в рядах британского флота. Ramsey прошел 175 тыс. миль пути за 21 год, а Blyth - 185 тыс. миль за 20 лет.
Отмечается, что корабли поддерживали операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании и выполняли обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря.
Корабли заменяются инициативе Project Wilton по внедрению автономных или беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых. Корабли Украины получит после завершения ремонтных работ на судах.
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