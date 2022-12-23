Украина получит от Великобритании $500 млн помощи
Британия предоставит Украине $500 млн, средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что Украина получит от Великобритании ссуду на $500 млн в рамках реализации совместного проекта с Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития. Соглашение 23 декабря подписали министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщила пресс-служба Минфина.
Кредитные средства будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании: срок погашения кредита – 18,5 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка – 0,25% годовых.
Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.
В министерстве добавили, что в 2022 году правительство Великобритании предоставило Украине более 1,5 млрд дол. США для финансирования Госбюджета.
- 20 декабря Британия передала Украине 900 генераторов и около 15 тысяч комплектов одежды для экстремальных холодов для украинских Вооруженных Сил, в частности одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки.
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