Украина получит от Турции плавучие электростанции мощностью 500 МВт
Государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" подписал меморандум с турецкой Karpowership, согласно которому Украина получит плавучие электростанции
Об этом сообщила пресс-служба ЭКУ .
Компании совместно с национальными и международными организациями планируют разработать проект по финансированию и запуску 500 МВт электрической мощности от энергокораблей – это больше, чем планировалось ранее. Этой мощности может быть достаточно для обеспечения электроэнергией 1 млн. семей в Украине.
В рамках сотрудничества рассматриваются, в том числе, варианты расположения энергокораблей у берегов Молдовы и Румынии , присоединение к их электросетям и передаче тока в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи.
Для оценки этой возможности планируется привлечь правительства Молдовы и Румынии.
"Karpowership рад сотрудничать с АО "ЭКУ" в целях смягчения энергетического кризиса в Украине. Энергокорабли являются быстрым, надежным и гибким решением для уменьшения дефицита электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину в получении необходимой энергии как можно быстрее", - отметил коммерческий директор Karpower Зейнеп Харези.
- Ранее стало известно, что турецкая компания Karpowership ведет переговоры по отправке кораблей-электростанций в Украину для поставки электроэнергии.
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