Украина получит от Турции плавучие электростанции мощностью 500 МВт

Об этом сообщила пресс-служба ЭКУ .

Компании совместно с национальными и международными организациями планируют разработать проект по финансированию и запуску 500 МВт электрической мощности от энергокораблей – это больше, чем планировалось ранее. Этой мощности может быть достаточно для обеспечения электроэнергией 1 млн. семей в Украине.

В рамках сотрудничества рассматриваются, в том числе, варианты расположения энергокораблей у берегов Молдовы и Румынии , присоединение к их электросетям и передаче тока в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи.

Для оценки этой возможности планируется привлечь правительства Молдовы и Румынии.

"Karpowership рад сотрудничать с АО "ЭКУ" в целях смягчения энергетического кризиса в Украине. Энергокорабли являются быстрым, надежным и гибким решением для уменьшения дефицита электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину в получении необходимой энергии как можно быстрее", - отметил коммерческий директор Karpower Зейнеп Харези.

Ранее стало известно, что турецкая компания Karpowership ведет переговоры по отправке кораблей-электростанций в Украину для поставки электроэнергии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb