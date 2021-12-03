Украина получит от Турции еще более 20 "Байрактаров", - Bloomberg
Турция продаст Украине больше "Байрактаров", разведывательно-ударного беспилотного комплекса, чем ожидалось
Об этом сообщает Bloomberg.
Как передает издание, чиновники турецкого правительства и руководство Baykar, базирующегося в Стамбуле производителя оружия, отметили, что с 2019 года продал Украине десятки беспилотников вместе с пунктами управления и ракетами.
"Заказ на еще не менее двух десятков дронов продолжается, сообщили люди, попросив не называть их из-за чувствительности темы", - говорится в сообщении.
Официально количество проданных в Украину беспилотников не называют, однако источники издания сообщают, что их продали гораздо больше, чем ожидалось.
Кроме того, в сообщении говорится, что Турция подписала соглашение с Украиной о строительстве космических ракет по технологии типа "Зенит-2".
- Напомним, 26 октября 2021 сообщалось о том, что ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 в Операции объединенных сил.
- Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк сообщал, что "Байрактары" постоянно задействованы в районе ООС, но не заходят на неподконтрольную Украине территорию.
- 3 декабря в телефонном разговоре Путин пожаловался Эрдогану на Украину за использование "Байрактара" на Донбассе.
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