Украина получит от США военные катера "Айленд" и Mark VI

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, сообщает Радио Свобода .

По ее словам, в первом квартале Вашингтон передаст Украине катер "Айленд", пока находящийся в США.

"Он в ближайшее время будет передан и доставлен. Мы здесь очень активно сотрудничаем. Мы здесь немного зависим от транспорта, но это точно первый квартал 2022 года", – сказала Маркарова.

Она добавила, что в 2022 году Украина также получит патрульные катера Mark VI.

"Это может быть от трех и плюс. Мы работаем над тем, чтобы найти и ресурсы, и все остальное для того, чтобы было больше. Потому что, еще раз, задача – построить полноценную способность. Задача – чтобы все наши катера разного типа, базы, а вы знаете, что Украина строит также корвет, чтобы все это объединилось в одну способность, чтобы мы понимали, что когда мы полностью все эти вопросы, вместе с тренингами для наших моряков, запускаем, то у нас этот участок полностью защищенной", - подчеркнула Маркарова.