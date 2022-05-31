Украина получит от США РСЗО с ракетами, дальностью полета до 70 км, - СМИ

Об этом 30 мая написал твиттер эксперт по международным отношениям, дипломат Майкл Макфол.

"Уточняющие комментарии от администрации президента Джо Байдена обнадеживающие. Украина получит новые партии высокоточных управляемых ракет с большей дальностью, чем у украинцев сейчас, но не такие ракеты, которые смогут нанести удар вглубь России", - написал Макфол.

Его слова подтвердило также анонимное американское высокопоставленное должностное лицо, на которое ссылается The Washington Post.

Он отметил, что типовые ракеты MLRS поражают цели на расстоянии около 70 км. Именно их США собираются поставлять в Украину.

Другой тип ракет – с деятельностью полета до 300 км, пока не предусматриваются в пакете военной помощи Украине.

Однако даже эти боеприпасы способны поражать цели на расстоянии более чем вдвое дальше, чем имеющиеся в Украине.

WSJ 27 мая сообщил, что администрация Джо Байдена уже на этой неделе объявит о предоставлении Украине ракетных систем дальнего радиуса действия.

В то же время министерство обороны США заявило, что окончательное решение еще не принято.

В субботу, 28 мая, The New York Times сообщил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила поставки Украине РСЗО большого радиуса действия.

Также ночью на 31 мая стало известно, что президент США не исключает поставки Украине РСЗО, но окончательное решение еще не принято, в том числе и относительно того, какие именно ракеты к ним будут предоставлены.

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