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Украина получит от США ракеты большей дальности, - Reuters

1 февраля, 2023 среда
00:54
Мир

В скором времени США объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать ракеты большей дальности

Об этом сообщил журналист Reuters Стив Холланд.

"США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 миллиарда, который, как ожидается, будет впервые включать ракеты большего радиуса действия, а также другие боеприпасы и оружие", - говорится в сообщении.

Пока нет информации, о каких ракетах идет речь.

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Украина
война с Россией
США
Военные новости
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