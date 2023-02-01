Украина получит от США ракеты большей дальности, - Reuters
В скором времени США объявят о новом пакете военной помощи Украине, который будет включать ракеты большей дальности
Об этом сообщил журналист Reuters Стив Холланд.
"США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 миллиарда, который, как ожидается, будет впервые включать ракеты большего радиуса действия, а также другие боеприпасы и оружие", - говорится в сообщении.
Пока нет информации, о каких ракетах идет речь.
- 31 января стало известно, что США не обнаружили признаки нецелевого использования американских средств в Украине.
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