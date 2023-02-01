Украина получит от США ракеты большей дальности, - Reuters

Об этом сообщил журналист Reuters Стив Холланд.

"США готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 миллиарда, который, как ожидается, будет впервые включать ракеты большего радиуса действия, а также другие боеприпасы и оружие", - говорится в сообщении.

Пока нет информации, о каких ракетах идет речь.

31 января стало известно, что США не обнаружили признаки нецелевого использования американских средств в Украине.

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