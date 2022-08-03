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Главная война с Россией Украина получит от США около 3 тыс. ракет к системам HIMARS и MLRS, - Згурец

Украина получит от США около 3 тыс. ракет к системам HIMARS и MLRS, - Згурец

3 августа, 2022 среда
04:00
война с Россией

Журналист, военный эксперт Сергей Згурец подсчитал, что в новом пакете помощи Украина получит от США около 3 тыс. ракет к системам HIMARS и MLRS

Об этом говорится в колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

"Вопрос количества HIMARS и MLRS производен от того, какое количество ракет мы получим от США. Новый пакет военной помощи позволяет вычислить количество ракет, которые мы получим от США. Если мы вычтем из этого пакета 550 млн стоимости артбоеприпасов, то на остаток суммы будет в пределах 400 млн. К тому же стоимость одной управляемой ракеты, в зависимости от типа, составляет в пределах 105 - 150 тысяч, то можем рассчитывать, что в этом пакете мы получим около 3 тысяч ракет к системам HIMARS и MLRS", - написал Згурец.

Военный эксперт также отметил, что в 2021 году в США было изготовлено 50 тыс. ракет, а заказ на текущий год в США составляет около 9 тыс. ракет.

"Изготовление этих ракет медленно, когда в перспективе посмотрим на нашу оборонную промышленность, нужно поднимать вопрос об участии нашей оборонки в изготовлении высокоточных вооружений для HIMARS, и это будет страховой вариант, что логично для Украины в перспективе", - говорится в колонке Сергея Згурца .

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Украина
оружие
США
HIMARS
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