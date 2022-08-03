Об этом говорится в колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

"Вопрос количества HIMARS и MLRS производен от того, какое количество ракет мы получим от США. Новый пакет военной помощи позволяет вычислить количество ракет, которые мы получим от США. Если мы вычтем из этого пакета 550 млн стоимости артбоеприпасов, то на остаток суммы будет в пределах 400 млн. К тому же стоимость одной управляемой ракеты, в зависимости от типа, составляет в пределах 105 - 150 тысяч, то можем рассчитывать, что в этом пакете мы получим около 3 тысяч ракет к системам HIMARS и MLRS", - написал Згурец.

Военный эксперт также отметил, что в 2021 году в США было изготовлено 50 тыс. ракет, а заказ на текущий год в США составляет около 9 тыс. ракет.

"Изготовление этих ракет медленно, когда в перспективе посмотрим на нашу оборонную промышленность, нужно поднимать вопрос об участии нашей оборонки в изготовлении высокоточных вооружений для HIMARS, и это будет страховой вариант, что логично для Украины в перспективе", - говорится в колонке Сергея Згурца .

22 июля Джон Кирби заявил, что новый пакет помощи Украине от США включает четыре HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost.

1 августа администрация президента США Джо Байдена одобрила новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму 550 миллионов долларов.

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