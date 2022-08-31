Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США генерал Патрик Райдер.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

Справка. NASAMS – это норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах. Разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. NASAMS стала первой наземной системой, где были использованы ракеты AIM-120 AMRAAM и первая на Западе ракетная система с локаторной наводкой.

Основная единица – взвод. Один взвод NASAMS — 3 пусковые установки, несущие 18 ракет AMRAAM, одна радиолокационная трехкоординатная станция AN/TPQ-64, один передвижной командный пункт. Боевая (тактическая) единица – батарея. Одна батарея - 3 взвода - 9 ПУ, 54 ракеты, три РЛС, имеющие техническую возможность объединения в единую инфосеть, где одна РЛС может работать как все три РЛС, так и три ПКВ. На одном из ПКВ размещается командный пункт батареи. Время залпа батареи всем боекомплектом – не более 12 секунд.

31 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи безопасности для Украины.

25 августа СМИ сообщили, что в США будет предложено официальное название военной миссии в Украине. Пентагон будет действовать по принципу миссий в Ираке и Афганистане, которые назывались соответственно операциями "Иракская свобода", "Несокрушимая свобода" и "Страж свободы"

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