Украина получит от США авиабомбы большой дальности с GPS-наводкой, - Bloomberg
Источники Bloomberg подтвердили, что США заказали для Украины производство бомб JDAM-ER дальнего радиуса действия с GPS-наводкой: работу должны завершить до 30 июня
Об этом говорится в материале Bloomberg.
Пентагон официально не признал, что присылает модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition. В ведомстве заявили об отправке "точных авиационных боеприпасов" в пределах пакета стоимостью $1,85 млрд, объявленного 21 декабря.
Однако два источника журналистов подтвердили, что Украина получит JDAM повышенной дальности, известные как JDAM-ER. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, ссылаясь на оперативную безопасность.
Также утверждается, что комплекты JDAM используются ВВС и ВМС США и продаются более чем в 26 странах.
В частности, 20 января компания Boeing получила заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн по действующему контракту JDAM. Работу должны завершить до 30 июня.
Оплата указывает на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.
Справка : Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободно падающие бомбы во всепогодные корректируемые ("умные") боеприпасы.
- Напомним, сообщения о возможной передаче Украине "умных бомб" от США были в декабре 2022 года: тогда не было известно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности, предложенную передачу JDAM.
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