Украина получит от США авиабомбы большой дальности с GPS-наводкой, - Bloomberg

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Пентагон официально не признал, что присылает модифицированную версию Boeing Joint Direct Attack Munition. В ведомстве заявили об отправке "точных авиационных боеприпасов" в пределах пакета стоимостью $1,85 млрд, объявленного 21 декабря.

Однако два источника журналистов подтвердили, что Украина получит JDAM повышенной дальности, известные как JDAM-ER. Представитель Пентагона Келли Флинн заявила, что США не будут идентифицировать боеприпасы, ссылаясь на оперативную безопасность.

Также утверждается, что комплекты JDAM используются ВВС и ВМС США и продаются более чем в 26 странах.

В частности, 20 января компания Boeing получила заказ от ВВС США на сумму $40,5 млн по действующему контракту JDAM. Работу должны завершить до 30 июня.

Оплата указывает на то, что США и Украина разработали метод, с помощью которого украинские истребители советских времен могут программировать и запускать JDAM-ER.

Справка : Joint Direct Attack Munition (JDAM) – комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающий простые свободно падающие бомбы во всепогодные корректируемые ("умные") боеприпасы.