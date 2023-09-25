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Главная Экономика Украина получит от США $522 млн на укрепление энергетической системы

Украина получит от США $522 млн на укрепление энергетической системы

25 сентября, 2023 понедельник
10:29
Экономика

Правительства Украины и США подписали общий меморандум о сотрудничестве в сфере укрепления энергетической системы Украины. Для этого Штаты выделили $522 млн

Об этом сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк.

"Наше новое энергетическое соглашение с Украиной включает $522 млн на укрепление энергосистемы, ускорение евроинтеграции и улучшение корпоративного управления энергетическими госпредприятиями", - написала она.

Отмечается, что полмиллиарда долларов из этой суммы уйдет на модернизацию, защиту и повышение прозрачности и конкурентоспособности энергетического сектора Украины.

По словам Бринка, это важно для победы в будущем.

Штаты намерены предоставить Украине дополнительно $100 млн помощи в сфере энергетики при условии, что соответствующие органы власти Украины
приложат усилия для реализации следующих шагов:

  • утвердить новый устав и создать Набсовет ООО "Оператор ГТС Украины" до 30 октября 2023 года;
  • продемонстрировать прогресс в выполнении плана корпоратизации ГП "НАЭК "Энергоатом", а именно начать процедуры проведения конкурса на избрание членов Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" до 30 ноября и создать ПАО "Энергоатом" до 31 декабря 2023 года.
  • НКРЭКУ должен до 1 апреля 2024 г. установить порядок, объем, степень и периодичность представления информации о оптовой торговле энергоносителями, касающимися законодательства REMIT.

Меморандум вступает в силу с даты подписания Участниками и предполагается, что он будет действовать в течение одного года.

Что известно о подготовке к новому отопительному сезону в Украине

12 августа в Минэнерго сообщили , что плановые ремонты на энергетических объектах Украины идут по графику, однако самая плохая ситуация с подготовкой к новому отопительному сезону наблюдается в приграничных с Россией областях, а также на прифронтовых территориях.

13 августа глава правительства Денис Шмигаль говорил , что Украина формирует многоуровневую защиту энергетических объектов.

Впоследствии стало известно , что вокруг входящих в состав Центрэнерго Трипольской и Змиевской ТЭС возводят защитные сооружения.

Шмигаль пообещал , что тарифы на тепло в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал , что при подготовке к новому отопительному сезону и возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры Украина рассчитывает не только на средства ПВО.

По состоянию на 19 сентября объем природного газа в украинских подземных газовых хранилищах составил 14,7 млрд кубометров. Плановое количество голубого топлива закачали досрочно.

21 сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил , что украинская энергетическая система полностью готова к прохождению осенне-зимнего периода.

Мир
Украина
Енергия
США
допомога США Україні
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