Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Министерство обороны США официально объявило о пакете военной помощи на $1,1 млрд сегодня, 28 сентября. Пакет включает:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,

150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV),

150 тактических машин для буксировки вооружения,

40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования,

2 радара для беспилотных авиационных систем,

20 многофункциональных радаров,

тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики,

финансирование подготовки, технического обслуживания и удержания военных,

бронежилеты и другое полевое снаряжение.

В AP News ранее сообщалось, что пакет также будет включать 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками, но в пресс-релизе без конкретики упомянули "системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", - подчеркнули в Пентагоне.

28 сентября сенат США одобрил законопроект о временном государственном финансировании, призванный отвлечь частичное прекращение работы правительства.

Ранее сообщалось, что предоставление Украине дополнительных $12 млрд помощи по запросу Байдена согласовали в Конгрессе США.

По данным Reuters, США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд .

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