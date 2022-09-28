Украина получит от США 18 новых HIMARS: Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд
В новом пакете военной помощи Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 18 новых единиц HIMARS и их боеприпасы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Министерство обороны США официально объявило о пакете военной помощи на $1,1 млрд сегодня, 28 сентября. Пакет включает:
- 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,
- 150 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV),
- 150 тактических машин для буксировки вооружения,
- 40 грузовиков и 80 прицепов для перевозки тяжелого оборудования,
- 2 радара для беспилотных авиационных систем,
- 20 многофункциональных радаров,
- тактические системы защищенной связи, системы наблюдения и оптики,
- финансирование подготовки, технического обслуживания и удержания военных,
- бронежилеты и другое полевое снаряжение.
В AP News ранее сообщалось, что пакет также будет включать 12 систем Titan, которые используются для борьбы с беспилотниками, но в пресс-релизе без конкретики упомянули "системы противодействия беспилотным летательным аппаратам".
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление Украине дополнительных приоритетных сил и средств в средне- и долгосрочной перспективе", - подчеркнули в Пентагоне.
- 28 сентября сенат США одобрил законопроект о временном государственном финансировании, призванный отвлечь частичное прекращение работы правительства.
- Ранее сообщалось, что предоставление Украине дополнительных $12 млрд помощи по запросу Байдена согласовали в Конгрессе США.
- По данным Reuters, США готовятся предоставить Украине новый пакет военной помощи на $1,1 млрд .
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