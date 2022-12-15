Украина получит от США $17 млн на восстановление системы общественного здоровья

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Как отметили в министерстве, такую договоренность с американскими партнерами достигли во время визита в Соединенные Штаты Америки министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и главный санитарный врач Игорь Кузин.

В Минздраве уточнили, что 5,3 млн долларов направят на сдерживание роста антибиотикорезистентности. 7,7 млн. долларов потратят на усиление систем эпиднадзора и возможностей лабораторий. 2,6 млн долларов – на управление чрезвычайными ситуациями в сфере общественного здоровья. Еще 1,2 млн долларов предусмотрено на усовершенствование систем модернизации данных. Также часть средств будет вложена в учебный курс по полевой эпидемиологии для украинских специалистов.