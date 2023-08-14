Украина получит от Норвегии системы Cortex Typhon C-UAS для борьбы с дронами
Kongsberg Defence & Aerospace заключила контракт на поставку в Украину новой системы борьбы с беспилотниками на 740 миллионов норвежских крон
Об этом информирует правительство Норвегии.
"Здесь мы видим результат хорошего сотрудничества Вооруженных Сил и промышленности, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизнь украинцев и важно для сопротивления Украины жестокой агрессивной войне России. Поддержка Запада абсолютно решающая для того, чтобы Украина смогла отразить грубое вторжение России. Норвегия оказала большую поддержку Украине после вторжения, и правительство будет продолжать поддерживать столько, сколько это потребуется", - заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грамм.
Система борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS финансируется Международным фондом для Украины (IFU), который возглавляет Британия и в котором Норвегия является донором.
"Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру", - говорит директор Kongsberg DA Эрик Ли.
Стоимость контракта от Kongsberg Defence&Aerospace составила 740 миллионов норвежских крон.
Справка. Cortex Typhon C-UAS – это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники. Вооруженные силы Норвегии передали системе машины Dingo, пулеметы и боеприпасы.
- Ранее Норвегия передавала Украине микродроны Black Hornet на сумму в 9 млн долларов в сотрудничестве с Великобританией.
- 11 июля Норвегия увеличила фонд военной помощи Украине до 10 млрд норвежских крон. Также страна увеличит свой вклад в Фонд поддержки Украины при НАТО.
- 12 июля министерство обороны Норвегии сообщило о предоставлении Украине двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS и тысяч микродронов Black Hornet.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.96
Покупка 36.96Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.66Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное