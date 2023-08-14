Об этом информирует правительство Норвегии.

"Здесь мы видим результат хорошего сотрудничества Вооруженных Сил и промышленности, которая демонстрирует способность мыслить по-новому и инновационно. Это поможет спасти жизнь украинцев и важно для сопротивления Украины жестокой агрессивной войне России. Поддержка Запада абсолютно решающая для того, чтобы Украина смогла отразить грубое вторжение России. Норвегия оказала большую поддержку Украине после вторжения, и правительство будет продолжать поддерживать столько, сколько это потребуется", - заявил министр обороны Королевства Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Система борьбы с беспилотниками Cortex Typhon C-UAS финансируется Международным фондом для Украины (IFU), который возглавляет Британия и в котором Норвегия является донором.

"Это значительно усилит украинский потенциал борьбы с беспилотниками и поможет защитить украинское население и инфраструктуру", - говорит директор Kongsberg DA Эрик Ли.

Стоимость контракта от Kongsberg Defence&Aerospace составила 740 миллионов норвежских крон.

Справка. Cortex Typhon C-UAS – это недавно разработанная система борьбы с дронами, собранная из компонентов Teledyne Flir, Kongsberg и бронетехники. Вооруженные силы Норвегии передали системе машины Dingo, пулеметы и боеприпасы.