Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.

Так, из этого пакета 180 миллионов евро будут направлены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановительные работы.

Из этой суммы €20 млн. пойдут на гуманитарную помощь. По €10 млн направят на психическое здоровье и психосоциальную поддержку и разминирование сельскохозяйственных земель. 40 миллионов евро выделят на закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства.

Кроме того, €100 млн. пойдут на восстановление больниц и системы здравоохранения, энергоснабжения, жилья и инфраструктуры.

Остальные пакеты, 94 миллиона евро, выделят на нелетальную поддержку Вооруженных сил Украины, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.

€75 млн из этой части пакета правительство Нидерландов стремится предоставить улучшение сотрудничества между Украиной и НАТО.

14 млн евро направят на борьбу с безнаказанностью за международные преступления, в частности на создание в Гааге реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, и в поддержку Международного уголовного суда в сборе доказательств.

Еще €5 млн будет израсходовано на защиту и сохранение культуры, что определяет идентичность в Украине.