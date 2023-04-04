Украина получит от Нидерландов очередной транш помощи на €274 млн
Власти Нидерландов объявили о выделении первого в 2023 году пакета помощи на 274 миллиона евро – он будет направлен на невоенную помощь
Об этом говорится на сайте правительства Нидерландов.
Так, из этого пакета 180 миллионов евро будут направлены на гуманитарную помощь, сельское хозяйство и восстановительные работы.
Из этой суммы €20 млн. пойдут на гуманитарную помощь. По €10 млн направят на психическое здоровье и психосоциальную поддержку и разминирование сельскохозяйственных земель. 40 миллионов евро выделят на закупку семян и оборудования для украинского сельского хозяйства.
Кроме того, €100 млн. пойдут на восстановление больниц и системы здравоохранения, энергоснабжения, жилья и инфраструктуры.
Остальные пакеты, 94 миллиона евро, выделят на нелетальную поддержку Вооруженных сил Украины, борьбу с безнаказанностью и сохранение культурного наследия.
€75 млн из этой части пакета правительство Нидерландов стремится предоставить улучшение сотрудничества между Украиной и НАТО.
14 млн евро направят на борьбу с безнаказанностью за международные преступления, в частности на создание в Гааге реестра ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ, и в поддержку Международного уголовного суда в сборе доказательств.
Еще €5 млн будет израсходовано на защиту и сохранение культуры, что определяет идентичность в Украине.
- Напомним, в конце марта Германия и Нидерланды пообещали продолжать оказывать помощь Украине, в том числе военную технику, и соблюдать антироссийские санкции.
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