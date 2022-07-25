Об этом Столтенберг заявил в интервью сербскому изданию Kurir .

"НАТО будет оказывать Украине всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от устаревшего оснащения советских времен на современное оборудование, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны в сфере безопасности.

25 июля стало известно, что в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy.

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