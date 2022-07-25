Украина получит от НАТО сотни систем борьбы с беспилотниками, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получит от альянса сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками
Об этом Столтенберг заявил в интервью сербскому изданию Kurir .
"НАТО будет оказывать Украине всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников", - сказал Столтенберг.
Он добавил, что в долгосрочной перспективе НАТО поможет Украине перейти от устаревшего оснащения советских времен на современное оборудование, развить функциональную совместимость и укрепить институты обороны в сфере безопасности.
- 25 июля стало известно, что в Украину прибыли предоставленные Польшей танки PT-91 Twardy.
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