Помимо новых систем ПВО Украина получит также и беспилотники от НАТО, которые помогут бороться с иранскими БПЛА, которые используют Россия. Об этом Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга 13 октября.

"Украина прекрасно продвигается вперед. Прогресс очевиден, в частности на восточном и южном направлениях. Украина получит новые системы ПВО, артиллерийские системы, бронетэхнику и прочее. В частности, четыре мощные системы ПВО уже выделены Украине. В рамках такого пакета помощи Украина получит безподотники от НАТО , которые станут в оппозицию к иранским дронам, которые сейчас разрушают инфраструктуру Украины", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.