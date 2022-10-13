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Украина получит от НАТО беспилотники, которые помогут бороться с иранскими "шахидами", - Столтенберг

13 октября, 2022 четверг
18:20
война с Россией Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал новую военную помощь для Украины

Помимо новых систем ПВО Украина получит также и беспилотники от НАТО, которые помогут бороться с иранскими БПЛА, которые используют Россия. Об этом Йенс Столтенберг сообщил во время брифинга 13 октября.

"Украина прекрасно продвигается вперед. Прогресс очевиден, в частности на восточном и южном направлениях. Украина получит новые системы ПВО, артиллерийские системы, бронетэхнику и прочее. В частности, четыре мощные системы ПВО уже выделены Украине. В рамках такого пакета помощи Украина получит безподотники от НАТО , которые станут в оппозицию к иранским дронам, которые сейчас разрушают инфраструктуру Украины", - заявил Столтенберг.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал государства Альянса предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных обстрелов России.

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Украина
НАТО
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