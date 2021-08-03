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Украина получит от МВФ $2,7 млрд 23 августа: на что пойдут деньги

3 августа, 2021 вторник
11:23
Экономика МВФ

Международный Валютный Фонд (МВФ) утвердил распределение $650 млрд, из которых Украина получит $2,7 млрд 23 августа

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, решение о распределении СПЗ на сумму $650 млрд в рамках помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса, принял Совет директоров МВФ. Украина из этой суммы получит $2,7 млрд 23 августа.

По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, распределение СПЗ послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, эти средства помогут Украине преодолеть последствия коронакризиса.

"Это станет хорошим подарком для нашей страны к 30-летию независимости. Эти средства помогут преодолеть последствия коронакризиса и стимулировать нашу экономику. Я благодарен МВФ и лично Кристалине Георгиевой за это решение", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

В то же время в Национальном банке Украины отметили, что средства поступят на счет регулятора. Согласно действующему законодательству органом, который принимает решение об их использовании, является Министерство финансов Украины. При этом Национальный банк предоставит свои предложения по использованию этих средств.

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МВФ
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