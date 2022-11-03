Украина получит от Microsoft технологическую помощь в размере 100 млн долларов
Компания Microsoft предоставит Украине технологическую помощь на 100 миллионов долларов
Об этом сообщил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с главой Минцифры Михаилом Федоровым.
"Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft", - говорится в сообщении Минцифры.
"Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование", - добавили в ведомстве.
У Федорова отметили, что с 24 февраля компания Microsoft предоставила Украине более 400 миллионов долларов поддержки и стала одним из первых, кто приостановил продажи своих продуктов и услуг в России.
- Ранее Михаил Федоров анонсировал появление в Украине публичных точек Wi-Fi, которые будут работать без электричества.
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