Об этом сообщил вице-президент компании Брэд Смит во время встречи с главой Минцифры Михаилом Федоровым.



"Благодаря технической помощи государственные учреждения, критическая инфраструктура и другие сектора в Украине продолжат бесплатно использовать цифровую инфраструктуру и работать в облаке Microsoft", - говорится в сообщении Минцифры.

"Также компания поможет с кураторством и реализацией цифровых секторов Украины, таких как кибер, судопроизводство, таможня, медицина и образование", - добавили в ведомстве.



У Федорова отметили, что с 24 февраля компания Microsoft предоставила Украине более 400 миллионов долларов поддержки и стала одним из первых, кто приостановил продажи своих продуктов и услуг в России.

Ранее Михаил Федоров анонсировал появление в Украине публичных точек Wi-Fi, которые будут работать без электричества.

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