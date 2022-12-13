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Украина получит от международных партнеров около 30 млн. LED-ламп

13 декабря, 2022 вторник
16:41
Мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины

Об этом она написала в Twitter .

"Мы профинансируем около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины", – отметила фон дер Ляен.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Украина ожидает начала поставок этих ламп до конца года.

"LED-лампы мы рассчитываем начать получать уже до конца этого года. И в течение зимы выполнить замену всего этого количества ламп", - сказал Шмигаль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной в Париже 13 декабря, передает Интерфакс-Украина .

По словам премьера, предусмотрена замена 20-25 млн ламп у населения путем обмена на лампы накаливания, а также замену ламп в школах, больницах, детсадах, инфраструктурных объектах.

  • Президент Владимир Зеленский предложил проект по закупке 50 млн LED-ламп для Украины, отметив, что они позволят сохранить около 1 ГВт электричества.

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