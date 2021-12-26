Украина получит от МБРР 300 млн евро, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.

По его словам, Украина получит от МБРР 300 млн евро для продолжения реализации проектов экономического восстановления страны.

"На этой неделе соответствующее соглашение с Всемирным банком заключило Министерство финансов Украины. Средства будут направлены на различные проекты, которые будут способствовать росту экономики. В частности в энергетической, аграрной и транспортной отраслях. Это соглашение стало возможным благодаря успешной работе ветвей власти в реализации структурных реформ в Украине" , – написал Шмигаль.