Украина получит от МБРР 300 млн евро, - Шмыгаль
Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 300 млн евро
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в facebook.
По его словам, Украина получит от МБРР 300 млн евро для продолжения реализации проектов экономического восстановления страны.
"На этой неделе соответствующее соглашение с Всемирным банком заключило Министерство финансов Украины. Средства будут направлены на различные проекты, которые будут способствовать росту экономики. В частности в энергетической, аграрной и транспортной отраслях. Это соглашение стало возможным благодаря успешной работе ветвей власти в реализации структурных реформ в Украине" , – написал Шмигаль.
- Напомним, в понедельник, 20 декабря, министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине 300 млн евро займа.
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