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Украина получит от Литвы зенитные установки L-70 и два вертолета Mi-8

19 января, 2023 четверг
18:22
Мир

Литва выделила новый пакет военной помощи Украине, в который вошли два мощных многоцелевых вертолета Ми-8

Об этом сообщил 19 января литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – написал он.

По словам Анушаускаса, общая сумма пакета помощи для Украины составит около 125 млн  евро.

  • 19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.

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