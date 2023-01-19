Об этом сообщил 19 января литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

"Сегодня у меня хорошие новости от Литвы для Украины. Новый летальный пакет литовской поддержки Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", – написал он.

По словам Анушаускаса, общая сумма пакета помощи для Украины составит около 125 млн евро.

19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн.

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