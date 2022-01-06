Украина получит от Латвии оружие и военную технику

С таким заявлением он выступил после встречи с украинским послом Александром Мищенко, передает LSM.

Они согласовали содержание гуманитарного груза, который отправится в Украину.

"Включая оружие и технику. Мы это сделаем. Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона", - подчеркнул Пабрикс.

Представитель Минобороны Латвии заметил, хотя Украина и не является членом НАТО, но остается европейским союзником и фактически защищает Европу.