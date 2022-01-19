Украина получит от Китая еще одну партию COVID-вакцин

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.



Указано, что речь идет о доставке вакцины от COVID-19.







Напомним, что в Украине полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 92% педагогов, - Шкарлетт.



Кроме того, более 10 млн украинцев сгенерировали в "Дии" COVID-сертификаты о вакцинации, – Минздрав.

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