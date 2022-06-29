Украина получит от Канады кредит на $150 млн

Об этом во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.

"Канада выделит украинскому правительству 200 млн (канадских, - ред.) долларов, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", - сказал он.

Канада также инвестирует более 150 млн канадских долларов (около 115 млн долларов США) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине.

"Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна", - подчеркнул премьер Канады.

В Германии во вторник, 28 июня, закончился саммит глав стран Большой семерки, в которую входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Главными темами саммита были поддержка Украины и усиление давления на РФ.

28 июня канадский сенат одобрил законопроект премьер-министра Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.

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