Украина получит от Канады кредит на $150 млн
Канада предоставит Украине льготный кредит в 200 млн канадских долларов (около 150 млн долларов США) для поддержки немедленных потребностей в государственных расходах
Об этом во время пресс-конференции по итогам участия в саммите G7 заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Укринформ.
"Канада выделит украинскому правительству 200 млн (канадских, - ред.) долларов, чтобы поддержать его немедленную потребность в ликвидности", - сказал он.
Канада также инвестирует более 150 млн канадских долларов (около 115 млн долларов США) в несколько проектов по поддержанию мира и безопасности, а также предоставление гуманитарной помощи в Украине.
"Речь идет в том числе о сельскохозяйственных решениях, например, емкостях для хранения зерна", - подчеркнул премьер Канады.
В Германии во вторник, 28 июня, закончился саммит глав стран Большой семерки, в которую входят США, Канада, Япония, Италия, Франция, Великобритания и Германия. Главными темами саммита были поддержка Украины и усиление давления на РФ.
- 28 июня канадский сенат одобрил законопроект премьер-министра Трюдо, предусматривающий возможность конфискации российских активов.
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